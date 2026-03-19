Erdem Can: En büyük motivasyonumuz maçı kazanıp o bayrağı sallayabilmekti

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde, İsrail ekibi Hapoel Midtown'a karşı Sırbistan'da oynadığı maçı kazanan Türk Telekom, yurda döndü.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"İYİ KULLANDIK"

Karşılaşmanın sonuna kadar geçen süreçte doğru bir oyun sergilediklerini ifade eden Can, "Maçı kazanacak ve kapatacak duruma da geldik. Ancak orada birkaç faul atışı kaçırdık, maçı kapatacak ribaundları kaybettik. Rakibimiz de bizden önce çok uzak mesafeden bir üç sayı buldu yani onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Son topu onlar da iyi kullandı, biz de iyi kullandık." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ DOĞRU ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZ BİR MAÇ"

Erdem Can, Türkiye'yi gururlandırmanın kendilerini motive ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

Ülkemizi doğru şekilde temsil ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Yarı finale kalmak, böyle zor bir rakibe karşı deplasmanda kazanıyor olmak önemliydi. Bayrağımızı her yerde onurla şerefle sallamayı dünyanın en güzel anı olarak değerlendiriyoruz. En büyük motivasyonlarımızdan biri maçı kazanıp o bayrağı sallayabilmekti.

"BİZİMLE BERABER EUROCUP'IN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI"

BKT Avrupa Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Can, "Bizimle beraber Eurocup'ın en iyi savunma yapan takımı. Set savunmalarının ön planda olacağı bir maç serisi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.