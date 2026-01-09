Ergin Ataman: Türk olmaktan gurur duyuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında Panathinaikos sahasında Virtus Bologna'yı 84-71 mağlup etti.

Maçın ardından Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ataman, ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

Ergin Ataman, "İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana, Türk olduğumu ve Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un her zaman kupa için mücadele ettiğini dile getiren Ataman, "20 tane yerel kupam var. Son 10 yılda değil, son 5 yılda 3 EuroLeague'im var. Biz Panathinaikos'sak, Avrupa'nın en iyi kulübüysek, sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Ve kendime inanıyorum." dedi.