Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

- Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket’i 82-76 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Egehan Arna 19 sayıyla Erokspor'un en skorer oyuncusu oldu.
- İlk periyot 22-22 eşitlikle tamamlanmasına rağmen Erokspor, son periyotta üstünlük sağladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Erokspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-76'lık skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu
Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 12, Egehan Arna 19, Love 5, Crawford 17, Galloway 11, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 5, Badzim 5, Mahir Ağva 10, Emre Tanışan 5, Griffin 12, Cazalon 6, Omic 8, Egemen Güven
1. Periyot: 22-22
Devre: 42-40
3. Periyot: 57-60