Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Erokspor, sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 18:02
  • Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket’i 82-76 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi.
  • Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Egehan Arna 19 sayıyla Erokspor'un en skorer oyuncusu oldu.
  • İlk periyot 22-22 eşitlikle tamamlanmasına rağmen Erokspor, son periyotta üstünlük sağladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Erokspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-76'lık skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 12, Egehan Arna 19, Love 5, Crawford 17, Galloway 11, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu

Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 5, Badzim 5, Mahir Ağva 10, Emre Tanışan 5, Griffin 12, Cazalon 6, Omic 8, Egemen Güven

1. Periyot: 22-22

Devre: 42-40

3. Periyot: 57-60

