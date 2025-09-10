Abone ol: Google News

EuroBasket'te yarı finale yükselen Yunanistan, Türkiye'nin rakibi oldu

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 00:06
EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinde Yunanistan ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 87-76'lık skorla kazanmayı başaran Yunanistan, yarı final biletinin sahibi oldu.

Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

LİTVANYA: 76 - YUNANİSTAN 87

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4

Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4

1. Periyot: 19-24

Devre: 38-44

3. Periyot: 52-64

Beş faulle çıkanlar: 34.48 Normantas (Litvanya), 39.11 Kostas Antetokounmpo (Yunanistan)

