Fenerbahçe, Dubai Basketbol'a farklı yenildi

Basketbolda EuroLeague'in 4. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Dubai Basketbol karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, konuk ettiği rakibine 93-69'luk skorla mağlup oldu.

PLAKET VERİLDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA GERİDE GİTTİ

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.

Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.

FENERBAHÇE, MAĞLUP OLDU

İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.

Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.

Dubai Basketbol, müsabakanın son çeyreğinde farkı daha da açarak parkeden 93-69 galip ayrıldı.

MELLI, 2500 SAYIYI GEÇTİ

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla EuroLeague kariyerinde 2500 sayıyı geçmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 3. YENİLGİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste 3. yenilgisini yaşarken, Dubai Basketbol ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu

Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic

1. Periyot: 20-25

Devre: 31-46

3. Periyot: 48-71

2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)