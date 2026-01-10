Fenerbahçe'de Bonzie Colson sakatlandı!

- Fenerbahçe basketbolcusu Bonzie Colson, Dubai maçında sakatlandı.
Fenerbahçe, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) oynanan Dubai Basketbol maçında sakatlanan Bonzie Colson'un tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun perşembe günü oynanan Dubai Basketbol maçında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşadığı bildirildi.
"EN KISA SÜREDE TAKIMA KATILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, Colson'un kontrollerinde sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.