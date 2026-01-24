Galatasaray, TOFAŞ'ı mağlup etti

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ'ı deplasmanda 91-78 mağlup etti.
- Maç TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve en skorer oyuncular Palmer ve Can Korkmaz oldu.
- Galatasaray maçın ilk periyodunu 31-16, devreyi ise 51-30 önde tamamladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-78'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8
Galatasaray: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1
1. Periyot: 16-31
Devre: 30-51
3. Periyot: 57-74
5 faulle çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray)