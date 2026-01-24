Abone ol: Google News

Galatasaray, TOFAŞ'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-78 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 22:54
Galatasaray, TOFAŞ'ı mağlup etti
  • Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ'ı deplasmanda 91-78 mağlup etti.
  • Maç TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve en skorer oyuncular Palmer ve Can Korkmaz oldu.
  • Galatasaray maçın ilk periyodunu 31-16, devreyi ise 51-30 önde tamamladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-78'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8

Galatasaray: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1

1. Periyot: 16-31

Devre: 30-51

3. Periyot: 57-74

5 faulle çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray)

Eshspor Haberleri