Gaziantep Basketbol'un 16 maçlık galibiyet serisi son buldu

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol, Bandırma Bordo Basketbol karşısında aldığı yenilgiyle 16 maç sonra mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Gaziantep Basketbol, aylar sonra yenildi.

Ligde çıktığı son 16 maçını namağlup oynayan ve kulüp tarihinin de en iyi sezonlarından birini geçiren kırmızı-siyahlılar, dün evinde oynadığı Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 kaybetti.

LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde bu sezon 3. mağlubiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip 49 puanla liderliğini sürdürdü.

