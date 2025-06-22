Phoenix Suns forması giyen Kevin Durant, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'a transfer oldu.

DURANT, HOUSTON YOLCUSU: DEV TAKAS GERÇEKLEŞTİ

NBA'den yapılan açıklamada, iki kulüp arasında yapılan oyuncu takasına göre, Durant, Suns'tan Rockets'a geçerken Jalen Green ve Dillon Brooks'un ise Rockets'tan Suns'a katıldığı belirtildi.

Bu iki ismin yanı sıra Rockets, 2025 NBA Draftı'ndaki 10. sıra ile 5 adet ikinci tur draft hakkını Suns'a verdi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon Phoenix Suns formasıyla çıktığı 62 maçta 26,6 sayı, 6,0 ribaund ve 4,2 asist ortalamasıyla oynadı. Durant ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden %43 ve serbest atış çizgisinden %83,9'luk isabet oranı yakaladı. Kevin Durant NBA kariyerinde 15 kez de All-Star seçildi.

Phoenix Suns, geçen sezon Kevin Durant'in performansına rağmen play-off'a kalamamış ve koç Mike Budenholzer'in görevine son vermişti.