Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in genel menajeri Özgün Önver, yeniden Avrupa sahnesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Önver, Muradiye Spor Salonu'nda takımın isim sponsoru Glint firması ile yaptıkları anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"MANİSA'NIN TAKIMIYIZ"

Manisa Basket'in kentin kimliğiyle bütünleşmiş bir kulüp olduğunu belirten Önver, sportif yükselişin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Özgün Önver, bu yıl tribünlerde artan desteğin takıma önemli bir ivme kazandırdığını dile getirerek, "Manisa'nın takımıyız. Şehrimizle birlikte büyüyen, taraftarıyla güç bulan bir kulübüz. Bu birliktelik bizi daha yukarıya taşıyor. İç sahadaki güçlü atmosfer sonuçlara doğrudan etki ediyor. Geçen seneye kıyasla tribünlerde daha yüksek bir doluluk görüyoruz. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin taraftar vardı. Denizli maçında seyirci desteği maçı kazanmamızda kritik rol oynadı. Başarı geldikçe ilgi de doğal olarak artıyor." diye konuştu.

"ÇOK GÜVENİYORUZ"

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nin güç dengesinin ciddi anlamda değiştiğini belirten Önver, birçok takımın yüksek bütçelerle sezona başladığını, Manisa Basket'in rakiplerine göre daha sınırlı imkanlarla rekabet ettiğini aktardı.

Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu anlatan Önver, şunları kaydetti: