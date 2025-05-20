Mersin, erkek basketbolunda ilk kez Avrupa’da yer alacak

İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars Sezonu’nun son haftasında Darüşşafaka’yı 105-89 yenerek play-off’a kalan MSK Erkek Basketbol Takımı, sezon içerisinde yakaladığı başarılar ile Mersin’i Avrupa’da temsil etmeye hak kazandı.

Rakiplerine nazaran oldukça mütevazı bir bütçe ile Süper Lig’deki ilk yılında başarılı bir grafik çizen MSK, sezon başında kulüp yöneticileri ve teknik ekibin ortaya koyduğu hedeflerin çok üstünde bir başarıya imza attı.

MERSİN'İ İLK KEZ TEMSİL EDECEKLER

Süper Lig’deki ilk senesine ‘Hedef play-off’ parolası ile başlayan Mersin ekibi, topladığı 46 puanla normal sezonu 6. sırada tamamladı.

Süper Lig’e çıktığı ilk sezonunda play-off’a kalma, Türkiye Kupası play-off’una kalma ve Avrupa kupalarına katılma gibi birbirinden önemli hedeflere ulaşan MSK, erkek basketbolda Mersin’i Avrupa’da ilk kez temsil edecek olma ünvanını da elde etti.

"PLAY-OFF'TA OLMAYI HAK ETTİK"

Sezon boyunca bu hedef için mücadele ettiklerini vurgulayan MSK Başantrenörü Can Sevim, şu şekilde konuştu:

Mücadelemizin karşılığını aldık. Doğrudan play-off’tayız. Zaman zaman zor günler yaşadık, kötü mağlubiyetler aldık ama oyuncularımız her seferinde ayağa kalkmasını ve sahada canla başla mücadele etmesini bildiler. Gerçekten play-off’ta olmayı hak ettik.

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜR TARAFTARLARIMIZA"

Takımın elde ettiği başarıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, kulüp başkanı Berkay Üstündağ ve Asbaşkan Doğukan Uyan olmak üzere tüm yöneticilerin desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Sevim, şu şekilde konuştu:

Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yardımcılarımdan malzemecimize kadar herkesin büyük emeği oldu ama en büyük teşekkür taraftarlarımıza. Bizi burada hiçbir maç yalnız bırakmadılar. En iyi desteği her zaman sağladılar. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık.

"ŞEHRİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Artık play-off eşleşmesini bekleyeceklerini dile getiren Sevim, şu ifadeleri kullandı: