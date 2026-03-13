Arda Kardeşler: Türkiye'de rekor kırdım

Süper Lig'de toplam 146 maçta düdük çalan ve bu sezon Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı hatanın ardından hakemlik kariyeri son bulan Arda Kardeşler, açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Arda Kardeşler'e, "Hakemlikte kendinize 100 üzerinden kaç puan verirsiniz?" diye soruldu.

"100 ÜZERİNDEN 80 VERİRİM"

Kardeşler, kendisine 100 üzerinden 80 vereceğini söyledi.

Kardeşler, "En yüksek 100 ise 80 veririm açıkçası. Benden çok daha iyileri oldu sonuçta. O yüzden onlara haksızlık etmiş olurum." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DE REKOR KIRDIM"

Arda Kardeşler, VAR'la ilgili ise rekor kırdığını sözlerine ekledi.

Kardeşler, "Türkiye'de 4 kez VAR'a giderek rekor kırdım. 60-70'a kadar maç (Göztepe - Galatasaray) çok güzel gidiyordu. İyi ki VAR var dediğim maçlardan birisi. 4 kere gittim ama maç bittiğinde tüm kararlarım doğruydu. İzleyerek verdim, VAR değiştirdi ama günün sonunda adil kararlar verilmiş oldu." dedi.

"HAKEMLİĞİ İSTEYEREK BIRAKMADIM"

Kardeşler, hakemliği bırakma kararı ile ilgili olarak, "Neden bu karar? Kendi aldığım, hemen uygulamaya sokacağım bir karar değil. Trabzonspor - Gaziantep FK maçından sonra İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayına bağlandı, her şeyi açıkça ifade ettiğini düşünüyorum. Üzerine de süreç böyle gelişti. Hakemliği isteyerek bırakmadım." dedi.

"SAHADA HİSSETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki pozisyon için, "O pozisyonda hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kardeşler, "Dışarıdan baktığımda çok net ben de bir hata görüyorum tabii ki ama sahanın içerisindeyken o oyuncunun o kadar önünün boş olduğunu vesaireyi hissetmek mümkün değil. Başkan öyle söyledikten sonra yani açık söyleyeyim, istenmediğiniz yerde de durmak, ne diyeyim, çok da hoş bir şey değil. Sonuçta seçilmiş bir başkan var, Türk futbolunu temsil ediyor, ben de onun altında çalışanım. O beni istemedikten sonra zorla ben burada oturacağım deyip de yüzsüzlük yapmanın da çok anlamı yok açıkçası." yanıtını verdi.

"HAKEM OLMAYANLARIN ANLAMASI ZOR"

"Hata yaptım mı, yapmadım mı diye düşünüyorsunuz. Ruh haliniz nasıl olurdu? sorusu yöneltilen Arda Kardeşler, şu yanıtı verdi:

"Özellikle gençken, ne yapsak maç içerisinde doğru olarak düşünürüz. Çünkü bunu yapamazsanız sonrasında dağılıyorsunuz saha içerisinde. Genelde hep yaptığımızın doğru olduğuna inanırız maç sonuna kadar. Soyunma odasında tekrar izleyince ilk başta bazen inanmakta zorlanıyoruz. A takımının lehine bir karar verdiğimizde sonrasında düşünmüyoruz. Doğru olduğuna inandıysak verdik ve konu kapandı. Her şey sıfırdan başlıyor. Ve bu da insanların hep diyorlar ya, "Kardeşim buraya veriyorsan buraya da vereceksin." Onu biz atıyorum yüzde 100 bir pozisyon diye veriyorsun, bu tarafa da yüzde 100 bekliyorsun. Evet bazen ona yüzde 50'yi veriyorsun, buna... Çünkü onun yüzde 100 olduğuna inanıyorsun, buna yüzde 100 inanmıyorsun. Bunu hakem olmayanların anlaması zor."

GELEN ŞİKE TEKLİFİ

Kardeşler, "Bir röportajda size gelen bir şike teklifinden bahsettiniz. Bunu açıklayacak mısınız?" sorusunun ardından, "Ahlaksız bir teklif diyelim. Tabii ki de açıklamayacağım. Çünkü bu hem emniyetin kayıtlarında var hem federasyonda var. Bununla ilgili devam eden bir hukuki süreç de olabilir. Çok da şaşırmıştım açıkçası. İnsanların bu tarz bir teklifle gelebilmesine." dedi.