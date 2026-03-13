Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı

Sezon başında Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki macerasına güzel başladı.

Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir'e gol atan ve Kartal'a galibiyeti getiren 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk 10 karşılaşmada 4 kez ağları salladı.

BAŞLANGICI İYİ OLMUŞTU

Ancak son haftalarda performansında belirgin bir şekilde düşüş yaşayan Cengiz Ünder adeta 'duraklama' dönemine girdi.

Son olarak 19'uncu haftada Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli kanat oyuncusu, Süper Lig'de süre aldığı son 6 karşılaşmada skora katkı yapamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ideal 11 kurgusunda kendisine yer bulamayan deneyimli futbolcu ile ilgili karar verildi.

SON HAFTALARDA YOKLARI OYNADI: OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

Yıl sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.