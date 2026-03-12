ABB FOMGET, Fatih Vatanspor'a 6 attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Fatih Vatanspor'u 6-0 yendi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın galibi oldu.
ABB FOMGET, ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
SON ŞAMPİYON 4. SIRADA
Ligde 4. sırada yer alan son şampiyon ABB FOMGET, puanını 45'e çıkarırken, haftaya 12. sırada başlayan Fatih Vatanspor ise 16 puanda kaldı.
