Ada Hasırcı, yarışı tamamlayamadı

- Ada Hasırcı, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar slalom müsabakasında yarıştı.
- Türkiye'yi temsil eden sporcu, yarışı tamamlayamayarak oyunlardan elendi.
- Bu, Ada Hasırcı'nın kariyerindeki ilk olimpiyat deneyimiydi.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 12. gününde alp disiplini kadınlar slalom yarışları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.
Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılan Ada Hasırcı, slalom müsabakasında Türkiye'yi temsil etti.
VEDA ETTİ
Ada Hasırcı, ilk yarışını tamamlayamadı ve oyunlara veda etti.