Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliğince (UWW) "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere katılacağı tüm turnuvalarda altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Antrenörlüğünü yapan eşi Serkan Çavuşoğlu ile Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki milli güreşçi, yeni yıl öncesi hedeflerini ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

"UMARIM DEVAMI DA GELECEK"

Türkiye'ye kadın güreşinde ikinci olimpiyat madalyasını kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:

"ÇALIŞMALARIMIZ ALTIN MADALYA İÇİN OLACAK"

Çavuşoğlu, Japonya ve ABD gibi kadın güreşinde söz sahibi ülkeler varken kendisinin bir Türk sporcu olarak "yılın en iyi kadın güreşçisi" ünvanına layık görülmesinin de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Türk kadınının her alanda başarılı olduğunu vurgulayan milli güreşçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BEN HER İSTİKLAL MARŞI OKUNDUĞUNDA GÖZLERİ DOLU DOLU OLAN BİR SPORCUYDUM"

Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın sporculara rol model olmayı çok kıymetli gördüğünü, çalıştığı salondaki sporculara küçük de olsa dokunuşlarda bulunduğunu dile getirdi.

Onların arasından yeni şampiyonlar çıkacağına inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Yeni şampiyonların çıkması, yeni isimlerin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarının bu kadar sert, fedakarlık gösterilen bir branşa yönlendirilmesi ve gelmeleri biraz zor ama bizler de onlara aslında bir hedef koyduktan sonra her şeyin daha da kolaylaştığını, o hedefe ulaşana kadar her şeyin daha güzel olacağını hep söylüyoruz. Tabii bizimki de küçük yaşlarda gelen mücadele isteği, bir bayrak sevdasıydı. Ben her İstiklal Marşı okunduğunda gözleri dolu dolu olan bir sporcuydum. Ülkeme kazandırdığım başarılar, arkama dönüp baktığım zaman kendi adıma bıraktığım miras, benim için çok kıymetli. İnşallah bundan sonra gelecek çocuklar için iyi bir örnek olur.