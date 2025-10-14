Şahika Ercümen, dünya rekoru denemesi yapacak

Milli sporcu Şahika Ercümen, 17 Ekim Cuma günü Antalya'nın Kaş ilçesinde kendisine ait değişken ağırlık paletsiz dalış dünya rekorunu kırmaya çalışacak.

Sporculuğunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu da olan Şahika, 107 metreye dalarak kendi rekorunu geliştirmeyi deneyecek.

"GAZZE NEFES ALSIN, KARANLIKLAR AYDINLIĞA ÇIKSIN"

Şahika, yaptığı açıklamada, dalış tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayıp güçlü bir barış ve dayanışma mesajı da vermek istediğini belirterek "Cumhuriyet'imizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze’de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın." ifadelerini kullandı.