Şevval İlayda Tarhan'dan Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı

- Şevval İlayda Tarhan, Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda yarıştı.
- Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.
- Tarhan, elemelerde 579 puan ile finale çıkıp, finalde 200.7 puan topladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan mücadele etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 3. gününde, kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı.
4. OLDU
Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, elemelerde 579 puan toplayarak 8'inci sıradan finale yükseldi.
25 yaşındaki milli sporcu, finalde 20 atış sonunda 200.7 puana ulaşarak 4'üncülüğü elde etti.