Beşiktaş yeni transferleriyle coşuyor: Neredeyse hepsi skor katkısı verdi!

Devre arasında hummalı bir transfer çalışması yürüten Beşiktaş, yaptığı takviyelerin karşılığını almaya başladı.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, son olarak Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı oynadığı maçta da yeni transferleriyle sonuca gitti.

Rizespor'a karşı atılan golleri 27. dakikada Amir Murillo, 28. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyun-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Yılmaz kaydetti.

YENİ TRANSFERLER ATMAYA DEVAM EDİYOR

Ortaya çıkan skor tablosu sonrası Beşiktaş'ın yeni transferlerinin takımın oynadığı son 5 maçta skora etki ettiği görüldü.

Bu karşılaşmalarda süre alan oyunculardan Hyeon-gyu Oh, toplam 4 gol ve 1 asist üretti.

Aynı periyotta forma giyen diğer yeni isimlerden Emmanuel Agbadou ise söz konusu maçları 1 gol ve 2 asist ile tamamladı.

NEREDEYSE HEPSİ SKOR KATKISI VERDİ

Aynı maçlık dönemde görev alan yeni oyunculardan Amir Murillo takımı adına 2 gol kaydetti.

Bu süreçte sahaya çıkan diğer transferlerden Junior Olaitan 1 gol atarken, Kristjan Asllani ise 1 asist ile maçları noktaladı.