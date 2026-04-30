Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş’a ziyaret

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübe ziyarette bulundu.

Portekizli yıldız, Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Quaresma’nın ziyareti, camiada nostaljik anların yeniden hatırlanmasına neden oldu.

BEŞİKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Siyah-beyazlı formayla unutulmaz performanslara imza atan eski yıldız, özellikle yeteneği ve karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edinmişti.

Öte yandan yapılan ziyarete ilişkin Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

"EFSANE FUTBOLCULARIMIZDAN QUARESMA'YI AĞIRLADIK"

Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma’yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi"