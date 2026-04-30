Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri

Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Ernest Muçi'nin geleceği henüz netleşmedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin geleceği hakkında 61 Saat'e açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ KALSIN DERSE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Başkan Doğan, Muçi kalacak mı sorusuna teknik heyet üzerinden net bir cevap verdi.

Başkan Doğan, "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız Trabzon'da Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon euro para ödenmesi lazım diye aklımda. Rakam da bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da." ifadelerini kullandı.

10 MAYIS'TA DOLUYOR

Bilindiği üzere bordo-mavili yönetim, Arnavut yıldızı sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

Öte yandan Beşiktaş ile yapılan anlaşmaya göre, Trabzonspor’un elindeki opsiyon maddesinin süresi 10 Mayıs 2026’da doluyor.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 31 karşılaşmada 13 gol ve 8 asist kaydetti.