Fenerbahçe'de Edson Alvarez 2.5 ay sonra geri döndü

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 2 Mayıs Cumartesi günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

2.5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Sahada gerçekleştirilen ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Edson Alvarez’in yeniden takımla birlikte çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Bu gelişme teknik heyet açısından olumlu karşılansa da zamanlaması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Bu sezon yalnızca 17 maçta forma giyebilen Meksikalı futbolcunun antrenman dönüşü yaptığı "Çocuklarla tekrar bir aradayız" paylaşımı ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Bazı sarı-lacivertli taraftarlar 2.5 ay sonra geri dönen Alvarez'in paylaşımını ciddiyetten uzak buldu.

İşte o paylaşım...

TARTIŞILAN AMELİYAT!

Son olarak Alvarez'in ameliyat olma kararını Dünya Kupası'nı önceleyerek vermiş olması sarı-lacivertlilerde o dönem tartışma yaratmıştı.

Alvarez'in ameliyat sürecini Dünya Kupası hedefi doğrultusunda planladığı ve Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

Bu durum, oyuncunun kulüp önceliğinden ziyade bireysel kariyer planlamasını öne koyduğu yönünde eleştirilere neden olmuştu.