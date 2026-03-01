Tokyo Maratonu'nda Tadese Takele üstü üste ikinci kez birinci oldu

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maratondan biri olan 42,195 kilometrelik Tokyo Maratonu koşuldu.

Erkeklerde Etiopyalı Tadese Takele, 2 saat 3 dakika 37 saniyeyle koşuyu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao üçüncü oldu.

KADINLARDA BİRİNCİ KOSGEI

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyeyle koşuyu ilk sırada tamamladı.

Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci ve Hawi Feysa ise üçüncü sırada koşuyu bitirdi.