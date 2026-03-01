Abone ol: Google News

Tokyo Maratonu'nda Tadese Takele üstü üste ikinci kez birinci oldu

Etiyopyalı atlet Tadese Takele, Tokyo Maratonu'nu üst üste ikinci kez kazandı.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maratondan biri olan 42,195 kilometrelik Tokyo Maratonu koşuldu.

Erkeklerde Etiopyalı Tadese Takele, 2 saat 3 dakika 37 saniyeyle koşuyu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao üçüncü oldu.

KADINLARDA BİRİNCİ KOSGEI

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyeyle koşuyu ilk sırada tamamladı.

Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci ve Hawi Feysa ise üçüncü sırada koşuyu bitirdi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

