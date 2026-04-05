İran, Dünya Kupası'na katılım için güvence bekliyor

İran, ABD'de oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için FIFA güvencesi beklediğini duyurdu.

İran Spor ve Gençlik Ahmad Donyamali, Antalya'da düzenlenen 8. Etnospor Forumu'nda AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ BİR CEVAP ALMIŞ DEĞİLİZ"

Donyamali, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesi hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran’ın Dünya Kupası'na katılımı kesinlik kazanacaktır. Fakat FIFA henüz geri dönüş yapmamıştır." dedi.

"SON KARARI DEVLETİMİZ VERECEKTİR"

İranlı mili futbolcuların Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüğünü belirten Donyamali, "Spor bakanı olarak İran Futbol Federasyonu ile futbol takımını Dünya Kupası için hazır tutacağız. Ancak son kararı devletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.

"TRUMP ÇOK ÇELİŞKİLİ SÖZLER SARF EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmasını eleştiren Donyamali, şunları kaydetti:

Trump çok çelişkili sözler sarf ediyor, konuştukları çok tezat. Ahlaki ve etik olarak dengesiz konuşmalar yapıyor. Hal böyleyken FIFA’nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı. Ancak Dünya Kupası yakın zamanda gerçekleşecek ve bu süre içinde güvenceler verilmesi soru işareti teşkil ediyor. Şartlar böyleyken İran'ın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ama ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası’na katılma kararını devletimiz alacaktır.

Bir ülkede Dünya Kupası'na katılan herhangi bir milli takımının güvenliğinin FIFA tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Donyamali, aksi takdirde FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası maçlarının oynanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD'DE OYNAYACAKLAR

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

İran ise grup maçlarını ABD'de oynayacak.

"İRAN SONUNA KADAR DİRENECEKTİR"

Donyamali, "İran sonuna kadar direnecektir ve ablukalar, yaptırımlar ve ambargolar kalkmadığı sürece direnişini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İran'ın savaşı sonlandırmak için şartlarının olduğunu kaydeden Donyamali, "Bizim tazminatımız ödenmezse, ambargolar kalkmazsa ve ABD'liler bölgeden gitmediği sürece direnmeye devam edeceğiz." dedi.

"BİRÇOK SPOR TESİSİMİZİ HEDEF ALDILAR"

İran'da spor tesislerinin de hedef alındığını belirten Donyamali, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birçok spor tesisimizi hedef aldılar. Uluslararası sporcuların ve Türk sporcuların da daha önce yarıştığı spor tesislerimiz de hedef alınıyor. Bunlar ABD tarafından destekleniyor. Altyapılarımız hedef alınsa da daha iyilerini inşa edeceğiz, üniversiteler ve sivil alanlar da hedef alınıyor.

"DÜNYA KAMUOYUNA DUYURMAYA ÇALIŞTILAR"

Geçen hafta Antalya’da Nijerya ile oynadıkları hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandı ve kız çocuğu okul sırt çantasıyla çıkan İran Milli Takımı oyuncularının, ülkelerine yönelik savaşı protesto etmesiyle ilgili ise Donyamali, "Bu hazırlık maçında milli forma giyen futbolcuların çocuk çantalarını göstererek İsrail ve ABD'nin 165 çocuğu şehit ettiğini dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.

"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNMAK İSTİYORUM"

Türkiye'ye teşekkür eden Donyamali, "Kardeş ve dost Türkiye ve medyası tarafından yapılanların doğru bir şekilde yansıtılmasından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkelerimizin yaptığı işbirlikleriyle ilişkilerimiz daha da derinleşecektir." ifadelerini de kullandı.

"İSRAİL BİLİNDİĞİ ÜZERE ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

Uluslararası spor organizasyonları tarafından Ukrayna savaşı sonrasında Rusya, men edilirken İsrail aleyhine ise bir karar alınmaması hakkında ise Donyamali, şunları söyledi:

İsrail bilindiği üzere ABD tarafından destekleniyor. Son 9 ayda iki farklı dönemde İran’a saldırılmış olmasına rağmen yapılan çifte standardı görebiliyoruz. Gazze'de de saldırılar düzenlendi ve 80 binden fazla Gazzeli öldürüldü, katliama maruz bırakıldı. Bu çifte standart sporda da uygulanıyor. Temennim o dur ki spor dünyası fair play ile daha doğru bir noktaya ulaşmasını temenni ediyorum.

"ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

Uluslararası kuruluşların savaş suçları işleyen İsrail'e yaptırım uygulama hususunda karar alamaması hakkında ise Donyamali, "Uluslararası kuruluşlar ve BM Güvenlik Konseyi çifte standart uyguluyor. Ya susuyor ya da mağduru, saldırganın lehine mahkum ediyor. Bu, uluslararası camianın yok hükmünde olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMİŞTİR"

Türkiye'nin Gazze'deki soykırımda Filistin'e verdiği desteğin de altını çizen Donyamali, "Türkiye Filistin’i desteklemiştir. Gazze ablukasını sona erdirmek için Türk halkı çok çaba gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.