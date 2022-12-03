İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek turladı

İsviçre, karşılaşmanın ilk dakikası içinde gole yaklaştı. Önce Embolo, sonra da Xhaka'nın yaptığı vuruşlarda kaleci Milinkovic gole izin vermedi.

11. dakikada gelişen Sırbistan atağında Zivkovic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

20. dakikada İsviçre öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez, meşin yuvarlağı sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Pavlovic'in uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası civarında Sow kontrol etti. Bu oyuncu, pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Shaqiri'ye verdi. Xherdan Shaqiri'nin yaptığı sert vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Shaqiri, Dünya Kupası'nda çıktığı 11. maçta 5. golüne imza attı. İsviçreli futbolcu, son 3 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından fileleri havalandıran üçüncü isim oldu.

Sırbistan, 26. dakikada beraberliği sağladı. Tadic'in sol çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Aleksandar Mitrovic'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

35. dakikada Sırbistan, ikinci golü buldu. Mitrovic'in ara pasında Freuler'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Vlahovic, önünde kalan meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

44. dakikada İsviçre skoru 2-2'ye getirdi. Widmer'in sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ortasında arka direkte topla buluşan Embolo, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

24 yıl sonra bir ilk yaşandı

AA'nın haberine göre; Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında iki takım da en az 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Fransa 1998'de Arjantin ile İngiltere arasında oynanan son 16 turu müsabakasının ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Normal sürede ve uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve rakibine 4-3 üstünlük kuran Arjantin, çeyrek finale yükselmişti.

İkinci yarı

48. dakikada İsviçre öne geçti. Shaqiri'nin ceza sahası içine havadan pasında Vargas, topuğuyla Freuler'e şık bir pas verdi. Freuler'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden çıkardığı şutta top ağlara gitti: 2-3.

Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşmayı 3-2 kazanan İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Diğer futbolcuların araya girmesi üzerine gerginlik büyümeden önlendi.

Mücadeleyi 41 bin 378 taraftarın takip ettiği açıklandı.

İsviçre üçüncü kez son 16'da

Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre, Dünya kupalarında üst üste 3. kez (2014, 2018, 2022) adını son 16 turuna yazdırdı.

İsviçre, son 16 turunda H Grubu'nun lideri Portekiz'in karşısına çıkacak.

Grup aşamasında sadece bir puan elde edebilen Sırbistan ise dördüncü ve son sırada kalarak Katar 2022'ye veda etti.

Sırbistan: 2 - İsviçre: 3

Stat: 974

Hakemler: Fernando Andres Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Yamil Bonfa (Arjantin)

Sırbistan: Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic (Dk. 55 Gudelj), Pavlovic, Zivkovic (Dk. 78 Radonjic), Milinkovic-Savic (Dk. 68 Maksimovic), Lukic, Kostic, Tadic (Dk. 78 Djuricic), Vlahovic (Dk. 55 Jovic), Aleksandar Mitrovic

İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Sow (Dk. 69 Fernandes), Xhaka, Shaqiri (Dk. 69 Zakaria), Vargas (Dk. 83 Fassnacht), Embolo (Dk. 90+6 Okafor)

Goller: Dk. 20 Shaqiri, Dk. 44 Embolo, Dk. 48 Freuler (İsviçre), Dk. 26 Aleksandar Mitrovic, Dk. 35 Vlahovic (Sırbistan)

Sarı kartlar: Dk. 15 Widmer, Dk. 34 Vargas, Dk. 90+5 Xhaka, Dk. 90+9 Schar (İsviçre), Dk. 47 Milinkovic-Savic, Dk. 56 Pavlovic, Dk. 66 Rajkovic (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Gudelj, Dk. 82 Aleksandar Mitrovic, Dk. 90+5 Milenkovic, Dk. 90+10 Lukic (Sırbistan)