Borussia Dortmund, St.Pauli'yi son dakikada yendi

- Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında St.Pauli'yi 3-2 mağlup etti.
- Maçın son dakikasında Emre Can'ın penaltı golüyle galibiyet sağlandı.
- Dortmund, puanını 39'a çıkardı ve lider Bayern Münih'i takibe devam etti.
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund ile St.Pauli karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
KAZANAN DORTMUND
Borussia Dortmund, 45+1. dakikada Julian Brandt ve 54. dakikada Karim Adeyemi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
St.Pauli, 62. dakikada James Sands ve 72. dakikada Ricky Jade Jones ile eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle kazandı.
SALİH OYNADI
Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
BAYERN'İ TAKİP EDİYORLAR
Ligde oynadığı son 5 maçının 3'ünü kazanan Dortmund, puanını 39 yaptı ve Bayern Münih'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.
Lig sonuncusu St.Pauli ise 12 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. St.Pauli ise Hamburg ile derbi maçına çıkacak.