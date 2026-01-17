Abone ol: Google News

Borussia Dortmund, St.Pauli'yi son dakikada yendi

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında evinde St.Pauli'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 19:40
Borussia Dortmund, St.Pauli'yi son dakikada yendi
  • Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında St.Pauli'yi 3-2 mağlup etti.
  • Maçın son dakikasında Emre Can'ın penaltı golüyle galibiyet sağlandı.
  • Dortmund, puanını 39'a çıkardı ve lider Bayern Münih'i takibe devam etti.

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund ile St.Pauli karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KAZANAN DORTMUND

Borussia Dortmund, 45+1. dakikada Julian Brandt ve 54. dakikada Karim Adeyemi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

St.Pauli, 62. dakikada James Sands ve 72. dakikada Ricky Jade Jones ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle kazandı.

SALİH OYNADI

Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

BAYERN'İ TAKİP EDİYORLAR

Ligde oynadığı son 5 maçının 3'ünü kazanan Dortmund, puanını 39 yaptı ve Bayern Münih'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Lig sonuncusu St.Pauli ise 12 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. St.Pauli ise Hamburg ile derbi maçına çıkacak.

Eshspor Haberleri