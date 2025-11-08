Abone ol: Google News

Borussia Dortmund'a Hamburg çelmesi!

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 19:42
  • Borussia Dortmund, Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.
  • Dortmund'un golünü Chukwuemeka, Hamburg'un golünü ise Königsdörffer attı.
  • Bu sonuçla Dortmund 21 puanla üçüncü, Hamburg 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Hamburg'a konuk oldu.

Volksparkstadion'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dortmund'un golünü 64. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti. Hamburg'a beraberliği getiren golü ise 90+7. dakikada Königsdörffer attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 21'e yükseltti ve üçüncü sırada konumlandı. Hamburg ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Hamburg, Augsburg'a konuk olacak.

