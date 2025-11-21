Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine son verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyuran 40 yaşındaki Fernandinho, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı." ifadelerini kullandı.

CITY'DEKİ PERFORMANSIYLA AKILLARDAYDI

İngiltere ekibi Manchester City'deki performansıyla akıllarda yer eden Brezilyalı orta saha oyuncusu, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ve son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giydi.

Fernandinho, Manchester City'de 5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası, Shakhtar Donetsk'te ise 6 Ukrayna ligi, 4 Ukrayna Kupası ve bir UEFA Kupası başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadı.

Brezilya Milli Takımı'nda 53 maça çıkan Fernandinho, 2 gol kaydetti.