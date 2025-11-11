Damien Comolli, Juventus'un yeni CEO'su oldu

- Juventus, Damien Comolli'yi yeni CEO olarak atadı.
- Kulüp, Gianluca Ferrero başkanlığındaki yönetim kurulunun aldığı kararla genel müdürlük pozisyonunu kaldırdı.
- Comolli, daha önce Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.
İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI
53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.