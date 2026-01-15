İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, Chelsea'yi mağlup etti

- Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi 3-2 yendi.
- Arsenal'in golleri Ben White, Viktor Gyökeres ve Martin Zubimendi'den geldi.
- Rövanş maçı 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı.
ARSENAL RÖVANŞA AVANTAJLI GİDİYOR
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, Ben White'ın 7, Viktor Gyökeres'in 49 ve Martin Zubimendi'nin 71. dakikada kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Chelsea'nin golleri ise 57 ve 83. dakikalarda Alejandro Garnacho'dan geldi.
İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.