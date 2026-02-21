Inter, Lecce'yi iki golle yıktı

Inter, Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Lecce'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Lecce ile lider Inter karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji kaydetti.
HAKAN OYNAMADI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
INTER, SERİYE DEVAM EDİYOR
Ligde son 14 maçında 13. kez kazanan Inter puanını 64'e yükseltti. Lecce 24 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Genoa'yı ağırlayacak. Lecce, Como'ya konuk olacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi