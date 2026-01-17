Abone ol: Google News

Inter'e Udinese karşısında tek gol yetti

Inter, Serie A'nın 21. haftasında deplasmanda Udinese'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 19:02
İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Inter, Udinese'ye konuk oldu.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN OYNAMADI

Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

INTER, SERİYE DEVAM EDİYOR

Inter, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

