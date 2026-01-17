Inter'e Udinese karşısında tek gol yetti

- Inter, Serie A'nın 21. haftasında deplasmanda Udinese'yi 1-0 yendi.
- Lautaro Martinez, Inter'e galibiyeti getiren golü attı; Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle yoktu.
- Bu sonuçla Inter, yenilmezlik serisini 9 maça çıkararak puanını 49 yaptı.
İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Inter, Udinese'ye konuk oldu.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
HAKAN OYNAMADI
Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
INTER, SERİYE DEVAM EDİYOR
Inter, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.