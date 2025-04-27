Milan, Venezia'yı iki golle geçti

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İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Venezia ile Milan karşı karşıya geldi.

Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

MILAN, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Milan'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Christian Pulisic ve 90+6. dakikada Santiago Gimenez kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Milan, Venezia deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

MILAN, 9. SIRADA KONUMLANDI

Bu sonuçla birlikte 54 puana ulaşan Milan, 9. sırada konumlandı. 25 puanda kalan Venezia ise küme düşme hattında 18. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Venezia ise Torino'ya konuk olacak.