ESH Spor taraftara sordu: Türkiye - Romanya maçı kaç kaç biter?

ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Hazal Palavar, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç öncesi stadyum önünde futbolseverlere mikrofon uzattı.
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak.
Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, Romanya'ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak.
DÜNYA KUPASI'NA GİDERSEK RAKİPLERİMİZ
Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.
SÖZ TARAFTARDA
Bu kritik müsabaka öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, taraftarlara mikrofon uzattı.
Palavar, stadyum önünde futbolseverlere, "Maç kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.
TARAFTAR, MİLLİLERE GÜVENİYOR
Taraftarlar ise bu soru karşısında net cevaplar verdi.
Futbolseverler, A Milli Takımımızın Romanya'yı geçip finale kalacağı yönünde hemfikir oldu.