Liverpool - Galatasaray maçını yönetememişti! Szymon Marciniak'tan açıklama geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı ve rakibine elendi.

Anfield'da oynanan müsabaka öncesi hakem Polonyalı hakem Szymon Marciniak sakatlık yaşadı.

Bu durum üzerine değişiklik yapılarak 4. hakem Pawel Raczkowski orta hakem olarak görev yaptı, Marciniak ise kenara geçti.

"BEL OMURGAMDAN BİR SAKATLIK GEÇİRDİM"

Polonyalı hakem Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alamayan ve maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Marciniak, "Beni aylarca hakemlikten uzak tutacağı söylenen sakatlığımla ilgili iddialar tamamen asılsız. Gerçek şu, bel omurgamdan bir sakatlık geçirdim ve Liverpool - Galatasaray maçında bu yüzden görev alamadım, tek neden bu." dedi.

"ANTRENMANLARA BAŞLADIM"

Sakatlığının ardından antrenmanlara başladığını söyleyen Marciniak, "Şu anda hafif antrenmanlara başladım. 29 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında Dünya Kupası hakemleri için düzenlenecek FIFA antrenman kampına katılacağım. 3. kez Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorum." diye konuştu.