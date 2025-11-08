Nicolo Zaniolo: Artık daha huzurluyum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.

DAZN Italia'ya konuşan yıldız futbolcu, çarpıcı itiraflarla günün konuşulan ismi oldu.

"ARTIK DAHA HUZURLUYUM"

Zaniolo, "Artık daha huzurluyum. Saha dışında bir denge buldum. Eskiden mükemmelliği arıyordum ve işleri abartıyordum. Artık saha dışında beni sakinleştiren bir denge buldum. Sahada kafamı uzaklaştırmamı sağlayan harika bir ailem var. Sahaya çıkarsın, iyi oynarsın, kötü oynarsın ama oğlun sana gülümserse her şey unutulur. Kendimi kapatıp aileme adıyorum." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYI HAYAL EDİYORUM"

2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyleyen İtalyan futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyorum. Gattuso, kapıların herkes için açık olduğunu söyledi. Yaptığım işi yapmaya devam etmeliyim. İtalya ile orada olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

4 GOL ATTI

Udinese'de bu sezon 9 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.