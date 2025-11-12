Abone ol: Google News

Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Sao Paulo Kulübü Oscar'ın durumunun stabil olduğunu ve kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 18:08
Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen orta saha oyuncusu Oscar, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

2024'TE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü.

21 MAÇTA 2 GOL ATTI

Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.

