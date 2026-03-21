Pep Guardiola: Dünyada bir kaos içindeyiz

Yayınlama:
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor" dedi.

Pazar günü oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, bir muhabirin Arsenal maçıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"KİMSE PARMAĞINI BİLE KIPIRDATMIYOR"

Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.

FİNAL WEMBLEY'DE OYNANACAK

Arsenal ile Manchester City arasındaki final, pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

