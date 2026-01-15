Real Madrid, Kral Kupası'nda Albacate'ye elendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Real Madrid, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Alvaro Arbeloa ile ilk maçına İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda çıktı.

KRAL KUPASI’NDA TARİHİ SÜRPRİZ

La Liga II ekibi Albacate ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, maçı 3-2 kaybetti ve Kral Kupası'ndan elendi!

Albacete'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikada Jefte Betancor kaydetti.

Maçın 59. dakikasında oyuna giren ve iki gol atan Jefte Betancor, Real Madrid'e adeta kabus yaşattı. Albacete, Real Madrid karşısında tarihinde ilk kez galibiyete ulaştı.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Real Madrid, 45. dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Franco Mastantuono ile ilk golünü buldu.

Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid, Arda Güler'in asisti, Gonzalo'nun kafa vuruşu sonrası durumu 2-2 yaptı ama bu gol tura yetmedi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiminde Real Madridli futbolcular ve Alvaro Arbeloa büyük üzüntü yaşadı.

BİR KUPA DAHA GİTTİ

Geride kalan hafta sonu İspanya Süper Kupası'nı 3-2'lik skorla Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Kral Kupası'ndan da elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.