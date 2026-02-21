Abone ol: Google News

VakıfBank, Fenerbahçe'yi yendi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)

