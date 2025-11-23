Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabını Max Verstappen kazandı

- Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sini kazandı.
- Hollandalı pilot, yarışta liderliği hemen ele geçirerek 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik derecesiyle galip geldi.
- Lando Norris ikinci, George Russell ise üçüncü oldu; sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'si ise Norris için şampiyonluk şansı sunuyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam etti.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.
KAZANAN MAX VERSTAPPEN OLDU
İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.
McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.
NORRİS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü.
Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.
23. ETAP KATAR'DA OLACAK
Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.