4 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

4 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

18:00 Dnepr Mogilev - Dinamo Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

18:00 HIFK Helsinki - Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

19:00 Brann - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Kongsvinger - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sandnes - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Stjordals Blink - Start Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Fikstür Çekimi Spor Toto Süper Lig beIN Sports Haber

19:00 Türkiye - Fas 2022 Oran Akdeniz Oyunları 3.lük TRT Spor

20:00 Zhodino - Slutsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Trelleborgs - Norrby İsveç Superettan Bilyoner TV