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    4 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 04.07.2022 - 10:51
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    4 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    18:00 Dnepr Mogilev - Dinamo Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    18:00 HIFK Helsinki - Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    19:00 Brann - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Kongsvinger - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Sandnes - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Stjordals Blink - Start Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Fikstür Çekimi Spor Toto Süper Lig beIN Sports Haber

    19:00 Türkiye - Fas 2022 Oran Akdeniz Oyunları 3.lük TRT Spor

    20:00 Zhodino - Slutsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    20:00 Trelleborgs - Norrby İsveç Superettan Bilyoner TV

    4 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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