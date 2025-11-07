A Milli Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçı kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları aday kadrosu açıklandı.

Göster Hızlı Özet A Milli Takımımızın, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için kadrosu açıklandı.

Aral Şimşir kadroya ilk kez çağrıldı, sakat Can Uzun ise davet edilmedi.

Berke Özer kadroda yer almazken, Kaan Ayhan ve Yusuf Sarı döndü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı... Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, ilk kez aday kadroda yer aldı. ŞİMŞİR İLK KEZ KADRODA, BERKE İSE YER ALMADI A Milli Takım'da bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer, milli takımda yer almadı. Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden aday kadroda yer aldı. Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi. İşte A Milli Takım kadrosu Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı. Eshspor Haberleri Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin dikkat çeken istastistiği

