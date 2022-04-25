Adana Demirspor'dan hakem açıklaması

Trabzonspor maçında eleştirilen hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili Adana Demirspor açıklama yaptı. Akdeniz ekibi, Uğurlu'nun oğluna geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti. Ancak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları bir hayli tartışma yarattı.

"Aklım oğlumdaydı"

Yaşar Kemal Uğurlu yaptığı açıklamada, "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması." ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor'dan geçmiş olsun mesajı

Adana Demirspor cephesinden de geçmiş olsun mesajı geldi. Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz.

Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN