Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Yayınlama:
Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Haber'den yayınlanacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor,Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

KUPADA HEDEF 4'TE 4 YAPMAK

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay, Can, Asprilla, Lang, Ahmed

ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

