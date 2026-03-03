Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Haber'den yayınlanacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor,Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
KUPADA HEDEF 4'TE 4 YAPMAK
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven
Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay, Can, Asprilla, Lang, Ahmed
ROTASYONA GİDEBİLİR
Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.