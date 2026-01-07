Alanyaspor, Metaloglobus Bükreş'i iki golle geçti

- Alanyaspor, hazırlık maçında Metaloglobus Bükreş'i 2-0 yendi.
- Maçın ikinci yarısında Hagi ve Yusuf Can Karademir golleri attı.
- Maç Alanya Oba Stadı'nda oynandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Alanyaspor, Romanya takımı Metaloglobus Bükreş ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.
Alanyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 56. dakikasında Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
KAZANAN ALANYASPOR
Antalya ekibi, 77. dakikada Yusuf Can Karademir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca Alanyaspor maçı 2-0 kazandı.