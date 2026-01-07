Abone ol: Google News

Alanyaspor, Metaloglobus Bükreş'i iki golle geçti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Romanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Metaloglobus Bükreş'i 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 21:14
  • Alanyaspor, hazırlık maçında Metaloglobus Bükreş'i 2-0 yendi.
  • Maçın ikinci yarısında Hagi ve Yusuf Can Karademir golleri attı.
  • Maç Alanya Oba Stadı'nda oynandı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Alanyaspor, Romanya takımı Metaloglobus Bükreş ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

Alanyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 56. dakikasında Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

KAZANAN ALANYASPOR

Antalya ekibi, 77. dakikada Yusuf Can Karademir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Alanyaspor maçı 2-0 kazandı.

