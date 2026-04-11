Alanyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Ui-jo, Güven
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Augusto
TRABZONSPOR'DA SERİ HEDEFİ
Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.