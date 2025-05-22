Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve hasretini 11 yıla çıkaran Fenerbahçe'de son dönemde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan sarı-lacivertlilerde bir yandan da imza kampanyası sürüyor.

Başkan Ali Koç'un karşısına rakip olarak çıkan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp, imza kampanyasıyla erken seçime gitmeyi amaçlıyor.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden seçim sürecini doğrudan etkileyebilecek bir açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertliler Ali Koç ve efsane başkan Aziz Yıldırım'ın görüşme yaptığını duyurdu.

"NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNMUŞLARDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: