Ali Koç'tan 360 Milyon TL iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de başkanlık görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, seçim sürecinin ardından kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı ileri sürülmüştü.

Haber kısa sürede gündem olmuş, camia içinde tartışmalara neden olmuştu.

360 MİLYON TL'Yİ GERİ ALDI İDDİASI

Ancak durum kısa sürede netleşti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında gündeme gelen "Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Ali Koç, çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı:

"Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."