Galatasaray - Göztepe maçında Filistinli çocuklar seremonide

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile mücadele etti.

Bu kritik müsabakada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

29 EKİM COŞKUSU

Galatasaraylı futbolcular ısınmada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu ve üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' yazılı kırmızı tişört giydi.

Tribünlerde de 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır', 'Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet' ve 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır' pankartları yer aldı.

Ayrıca hoparlörden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' anonsları yapıldı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE YER ALDI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan müsabakanın özel misafirleri de vardı.

Filistinli çocuklar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan bu mücadeleyi tribünden takip etti.

Çocuklar ayrıca seremonide de futbolcu ağabeylerinin önünde sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarları, Göztepe maçında da takımını yalnız bırakmadı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla futbolcuları maça hazırladı.

Taraftarlar ayrıca vefat atan Göztepe taraftarı Emircan Övüç için de 'Başın sağ olsun Göztepe' pankartı astı.